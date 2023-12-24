Süper Lig'de Pendikspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Pendikspor, yarın saat 20.00'de MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Karşılaşma Pendik Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligdeki son 4 maçını kaybeden Siltaş Yapı Pendikspor, 13 puanla 19. sırada bulunuyor.
Son 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü ise 19 puanla 12. sırada yer alıyor.