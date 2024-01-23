REKLAM advertisement1

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü 112 bin TL, Çaykur Rizespor ise 400 bin TL para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´nun (PFDK) 23.01.2024 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde;

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 16.01.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

REKLAM

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.´nin, 16.01.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Başkanı İBRAHİM TURGUT´un, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Başkanı MURAT SANCAK´ın, 17.01.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi METİN KORKMAZ´ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT´nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"