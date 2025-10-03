A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Eleme maçları sebebiyle birçok lig araya girecek. Kritik mücadeleler öncesinde milli aranın başlayacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Karşılaşma için geri sayım sürerken A Millî Takımımızın aday kadrosu ve maç programı açıklandı. Peki, "Milli ara ne zaman başlıyor, Süper Lig'de milli ara kaç gün sürecek?" İşte detaylar...