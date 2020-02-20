Süper Lig'de kritik hafta

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu derbilerin yanı sıra Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki mücadele de üst sıradaki takımları yakından ilgilendirecek.

Süper Lig'de bir maçı eksik Trabzonspor haftaya 44 puanla lider durumda girerken, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir 43 puana sahip. Zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor'un ise 42'şer puanları mevcut. Bu hafta zirve mücadelesinde rakipleriyle karşılaşacak takımlardan Aytemiz Alanyaspor'un 39, Fenerbahçe'nin 38 ve Beşiktaş'ın 36'ı puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY

İki köklü kulüp Fenerbahçe ile Galatasaray ligde bitime 12 hafta kala 23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, ligde son haftalarda yaptığı üst üste puan kayıplarını Galatasaray galibiyetiyle unutturmak ve şampiyonluk iddiasını yeniden ortaya koymak istiyor. Sezonun ikinci yarısında tüm maçlarını kazanan Galatasaray ise yeninden girdiği şampiyonluk potasında şansını arttırmayı amaçlıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona ermişti.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR



Ligin 23. haftasındaki bir diğer önemli karşılaşma ise Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yapılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Beşiktaş, lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Her iki takımın da zorlu viraj öncesinde puan kaybına tahammülü bulunmazken, karşılaşmadan alınacak netice üst sıralar için büyük öneme sahip.

SİVASSPOR - ALANYASPOR

Bu sezon gösterdikleri etkili performansla futbolseverlerin büyük beğenisini toplayan Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, ligin 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Her iki takımın yanı sıra şampiyonluk ve Avrupa hesapları yapan takımları ilgilendiren önemli maç öncesinde Demir Grup Sivasspor 42 puan ve averajla 4'üncü, Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla 5. basamakta bulunuyor.

PROGRAM

Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)