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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe 45. kez karşılaşacak - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe 45. kez karşılaşacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:00
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        Kayseri ile Fenerbahçe 45. randevuda
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek.

        Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 17.00’de Kayserispor ile oynayacak. Kayseri’de oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 15 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 15 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 29 puanla 3. sırada yer alıyor.

        LİGDE 45. RANDEVU

        Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 45. kez mücadele edecek. Geride kalan 44 maçta sarı-lacivertliler 27 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe’nin 94 gol atarken, Kayserispor 45 gol kaydetti.

        Geçen sezon 1’i Türkiye Kupası, 2’si lig olmak üzere 3 kez karşılaşan iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.

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        FARKLI SKORLAR

        İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0’lık skorla aldı. 20 Şubat 2005’te Kadıköy’de oynanan müsabaka en farklı galibiyet olarak oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018’de 5-0, 29 Aralık 2013’te de 5-1’lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1’lik galibiyet elde etti. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında İstanbul’da oynanan lig maçları, en gollü (3-3) karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

        SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

        Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 7 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Beşiktaş’ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 19 puan topladı. Dış sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, 7 maçın 6’sında ise kalesini gole kapattı.

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        LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

        Süper Lig’de ilk 15 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 15 haftanın 14’ünde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 40 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 12 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

        SARI-KIRMIZILILARDAN 7 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

        Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıkışını sürdüren Kayserispor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 19 puan topladı. Ligde 3. sıraya kadar yükselen Kayseri ekibi sahasında ise mağlubiyet yaşamadı. İç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

        SAMET AKAYDIN CEZALI

        Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve yarın oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta sonu oynanması gereken 16. hafta karşılaşmaları TFF tarafından ertelenmesi nedeniyle Samet, cezasını Kayserispor mücadelesinde çekecek.

        İRFAN CAN VE CRESPO SINIRDA

        Bu sezonki başarılı performansı ile en iyi sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci ile Portekizli orta saha Miguel Crespo, bu müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu da forma giyip sarı kart görmesi halinde 24 Aralık Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

        ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

        Kayserispor - Fenerbahçe maçında oynanacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

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