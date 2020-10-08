Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, birinci transfer ve tescil döneminde yurt dışından 111 yabancı futbolcuyu Türkiye'ye getirdi.
Türkiye'de 4 Ağustos'ta başlayıp 5 Ekim'de sona eren yaz transfer dönemini kulüpler oldukça hareketli geçirdi. Geçen sezon Türkiye liglerinde mücadele eden birçok futbolcu yer değiştirdi. Ayrıca kulüpler yurt dışından birçok yabancı futbolcuyu da kadrosuna kattı.
Ligdeki takımlar, 45 farklı ülkenin vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
EN FAZLA BREZİLYALI
Transfer döneminde Süper Lig takımları en fazla tercihini Brezilyalılardan yana kullandı.
Bu süreçte 13 Brezilyalı oyuncu Türk takımlarıyla sözleşme imzaladı. Güney Amerika ülkesini 5'er vatandaşıyla Fransa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Arjantin, Nijerya, Senegal ve Bosna Hersek takip etti.
Gana'dan 4, Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan, Norveç, Kamerun, Mali ile Belçika'dan 3'er futbolcu Türkiye'ye geldi.
Polonya, Almanya, Romanya, Paraguay, İngiltere, Ekvador, İsviçre, İspanya, Fas, Yeşil Burun Adaları, Macaristan, Kosova ve Portekizli 2'şer, Togo, İsveç, Peru, Kuzey Makedonya, Fildişi Sahili, Çad, Şili, Uruguay, Tanzanya, Cezayir, Slovenya, ABD, Gürcistan, İtalya, Gine, Gabon ve Litvanyalı 1'er futbolcu da Süper Lig'e transfer oldu.
EN FAZLA OYUNCU İTHAL EDEN KULÜPLER TRABZONSPOR VE HATAYSPOR
Süper Lig kulüpleri arasında transfer döneminde yurt dışından en fazla transfer yapanlar Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor oldu.
İki takım da kadrosuna yurt dışındaki kulüplerden 9'ar yabancı futbolcu kattı. Bu kulüpleri, 8 transferle Fatih Karagümrük ve Hes Kablo Kayserispor takip etti.
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü, transfer döneminde yurt dışından 7'şer oyuncu aldı. Bu takımların ardından 6 dış transferle Göztepe ve 5'er ithal oyuncuyla Beşiktaş, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor sıralandı.
EN AZ YURT DIŞI TRANSFERİ KONYASPOR'DAN
Yaz transfer döneminde yurt dışından sadece 1 oyuncu getiren İttifak Holding Konyaspor, en az oyuncu ithal eden takım olarak ön plana çıktı.
Konyaspor'un ardından 2 yurt dışı transferi gerçekleştiren Galatasaray gelirken, Gençlerbirliği, Fraport TAV Antalyaspor ve Çaykur Rizespor da 3'er yurt dışı transferine imza attı.
Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Medipol Başakşehir ise yurt dışındaki takımlardan 4'er transfer yaptı.
YURT DIŞINA 6 TÜRK OYUNCU ÇIKTI
Yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden 6 Türk futbolcu, yurt dışındaki takımlara transfer oldu.
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ile Galatasaray'dan Mustafa Kapı, Fransa'nın Lille takımına, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek Belçika'nın Westerlo ekibine, Fatih Karagümrük'ten Barış Başdaş, Almanya temsilcisi Hannover 96'ya, Fenerbahçe'den Tolgay Arslan, İtalya takımı Udinese'ye, Beşiktaş'tan Umut Nayir de Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'e gitti.
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