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        Haberler Futbol Süper Lig Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

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        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 21:23
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        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu.

        İşte haftanın hakemleri:

        Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor | Zorbay Küçük

        Kasımpaşa - MKE Ankaragücü | Bahattin Şimşek

        Tümosan Konyaspor - İstanbulspor | Burak Pakkan

        Mondi Home Kayserispor - Galatasaray | Halil Umut Meler

        Pendikspor - Atakaş Hatayspor | Çağdaş Altay

        Ems Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor | Murat Erdoğan

        Yukatel Adana Demirspor - Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk

        Fenerbahçe - Gaziantep FK | Abdulkadir Bitigen

        Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir | Tugay Kaan Numanoğlu

        VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş | Erkan Özdamar

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