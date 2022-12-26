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Süper Lig'de heyecan yeniden başladı

Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası arasından sonra heyecan yeniden başladı. Trabzon’da 3 puan kaybeden Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray’a kaptırdı.

Giriş: 26.12.2022 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de heyecan yeniden başladı
İHA

Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig’de 15. hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı. 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’a 2-0 kaybederken, ara öncesi üst üste aldığı galibiyetlerle form yakalayan Galatasaray, İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İtalyan teknik adam Montella ile iyi bir form yakalayan Adana Demirspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Adana ekibi, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Ümraniyespor’u deplasmanda 3-1 yenen Başakşehir ise 2 maç sonra galibiyetle tanışırken, haftayı da 27 puanla 4. sırada tamamladı.

LİDERLİK TRABZON'DA KALDI

Trabzonspor karşılaşması öncesi 29 puanla lider olan Fenerbahçe, lige verilen ara öncesi evinde Giresunspor’a kaybederek yara almıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzon’da 57. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede rakibinin 2 golüne engel olamadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Bordo-mavililer ise puanını 26’ya yükseltti.

ZİRVEYE ASLAN PENÇESİ

Dünya Kupası arası öncesi galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, haftanın kapanış müsabakasında İstanbulspor’u konuk etti. Gomis’in ilk yarıda attığı 2 golle sonuca ulaşan sarı-kırmızılılar, 30 puanla zirveye oturdu. Sahadan 2-1’lik sonuçla ayrılan Galatasaray, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

BEŞİKTAŞ, ANTEP'TE 1 PUAN ALDI

Ligde zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekibin etkili oynadığı müsabakada siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Weghorst ile bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve puanını 23’e çıkarttı. Beşiktaş haftayı 7. sırada bitirdi.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:
Antalyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2
Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 3
Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1
Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 2
Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0
Adana Demirspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1
Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1
Konyaspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 2
Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1

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