Süper Lig'de heyecan yeniden başladı

Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig’de 15. hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı. 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’a 2-0 kaybederken, ara öncesi üst üste aldığı galibiyetlerle form yakalayan Galatasaray, İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İtalyan teknik adam Montella ile iyi bir form yakalayan Adana Demirspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Adana ekibi, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Ümraniyespor’u deplasmanda 3-1 yenen Başakşehir ise 2 maç sonra galibiyetle tanışırken, haftayı da 27 puanla 4. sırada tamamladı.