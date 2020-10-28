Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

31 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

1 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - HES Kablo Kayserispor: Koray Gençerler

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Kasım Pazartesi

20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

20.00 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 8. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Ligde 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma:

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Emre Malok

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam

16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka

16.00 Menemenspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ramazan Keleş

1 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Hüseyin Göçek