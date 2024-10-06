Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün görev alacak VAR hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasında bugün lider Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ederken, sarı kırmızılı takımın takipçilerinden Beşiktaş ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray - Alanyaspor ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının yanı sıra bugün oynanacak iki müsabakanın daha VAR hakemlerini açıkladı.
Bugün oynanacak 4 karşılaşmanın VAR'ları şöyle:
13.30 Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor: Ümit Öztürk
16.00 Adana Demirspor - Samsunpor: Özgür Yankaya
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Sarper Barış Saka