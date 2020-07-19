Ligde bitime bir hafta kala lider Medipol Başakşehir, sahasında kümede kalma yarışı veren Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Rakibini 1-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, puanını 69'a çıkarttı. Medipol Başakşehir, bu sonuçla ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Lig ikincisi Trabzonspor ise sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, 3-1 öne geçtiği müsabakayı 4-3 kaybetti.
Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini ise 2-0'lık skorla siyah-beyazlılar önde tamamladı.
ANKARAGÜCÜ VEDA EDEN İLK EKİP OLDU
Süper Lig'den düşen ilk takım MKE Ankaragücü oldu.
Ligde kalma ümitleri oldukça az olan başkent temsilcisi, 33. haftada sahasında Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 29 puanda kalan sarı-lacivertliler, 35 puanla 15. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u yakalama şansı kalmadı.
GENÇLERBİRLİĞİ, KONYASPOR, RİZESPOR KALMAYI GARANTİLEDİ
Ligde 33. hafta öncesinde ligden düşme ihtimalleri bulunan Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor, rahat nefes aldı.
Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği 36 puanda kaldı.
İttifak Holding Konyaspor, 3-1 geri düştüğü müsabakada deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi ve puanını 36'ya taşıdı.
Çaykur Rizespor ise sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0'luk skorla mağlup etti ve 35 puana çıktı.
Ligde kalma yarışı veren Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, haftayı mağlubiyetle kapatıp 32'şer puanda kaldı. Bu sonuçların ardından iki takımın da Gençlerbirliği ve Konyaspor'u yakalama şansı kalmadı.
Çaykur Rizespor ise ikili ve üçlü averajda Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'a üstünlük kurarak ligde kalmayı garantiledi.
Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Göztepe: 3-1
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-2
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0
Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0
MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 2-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|33
|20
|9
|4
|63
|31
|32
|69
|2.
|TRABZONSPOR
|33
|17
|11
|5
|74
|41
|33
|62
|3.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|33
|17
|9
|7
|54
|35
|19
|60
|4.
|BEŞİKTAŞ
|33
|18
|5
|10
|56
|40
|16
|59
|5.
|GALATASARAY
|33
|15
|10
|8
|53
|35
|18
|55
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|33
|15
|9
|9
|58
|35
|23
|54
|7.
|FENERBAHÇE
|33
|14
|8
|11
|55
|45
|10
|50
|8.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|33
|11
|11
|11
|39
|50
|-11
|44
|9.
|GAZİANTEP FK
|33
|10
|13
|10
|48
|50
|-2
|43
|10.
|KASIMPAŞA
|33
|11
|7
|15
|50
|56
|-6
|40
|11.
|GÖZTEPE
|33
|10
|9
|14
|41
|48
|-7
|39
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|9
|9
|15
|39
|53
|-14
|36
|13.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|33
|8
|12
|13
|34
|49
|-15
|36
|14.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|33
|9
|8
|16
|31
|47
|-16
|35
|15.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|33
|10
|5
|18
|37
|54
|-17
|35
|16.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|33
|8
|8
|17
|44
|50
|-6
|32
|17.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|33
|8
|8
|17
|39
|70
|-31
|32
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|6
|11
|16
|30
|56
|-26
|29
34. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'in 34. haftasında yapılacak maçlar şu şekilde:
Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
Fraport Tav Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!