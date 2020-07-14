Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmaları bu akşam oynanan mücadelelerle sona erdi. Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşını doğrudan ilgilendiren iki karşılaşma olan Denizlispor-Trabzonspor ve Konyaspor-Başakşehir maçlarında büyük heyecan yaşandı!

Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor, şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta olan Başakşehir'i ağırladı. 3. dakikada 1-0 geriye düşen yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Başakşehir, 77. dakikada skoru 3-3'e getirirken 85. dakikada sahneye Nejc Skubic çıktı. Tecrübeli futbolcu takımına 3 puanı getiren golü attıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

LEVENT KARTOP: OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜYDÜ, BUGÜNE NASİP OLDU

Bülent Uygun'la yollar ayrıldıktan sonra takımın başına getirilen Levent Kartop da Trabzonspor galibiyetinin ardından duygusal anlar yaşadı. 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 35'e yükselten ve küme düşme potasından 3 puan yukarıya tırmanan Denizlispor rahat bir nefes alırken Levent Kartop gözyaşlarını tutamadı.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Kartop, "Oğlumun geçen hafta doğum günüydü, ona galibiyeti armağan edecektim, kusura bakmayın ağlıyorum, bu hafta nasip oldu" diye konuştu.