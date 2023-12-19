Süper Lig'de Galatasaray ile Fatih Karagümrük 19. kez karşılaşacak - Futbol Haberleri

Süper Lig'de Galatasaray ile Fatih Karagümrük 19. kez karşılaşacak - Futbol Haberleri

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Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın saat 20:00'de karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı. REKLAM Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.