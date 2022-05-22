Süper Lig'de flaş ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı GZT Girsunspor'u 4-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, görevini bırakacağını duyurdu.
Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 sene önce kendisini göreve getiren Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.
Görev sürelerinde ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti.
"Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmış Hatayspor'un başına, daha önce Süper Lig tecrübesi olmayan bir teknik direktörü getirerek zaten ne kadar cesaretli ve bize karşı inançlı olduğunu (Lütfü Savaş) göstermişti. Biz de bu süreçte hem kulübü hem de özellikle başkanımızı mahcup etmemek için gerçekten çok yoğun bir şekilde çalıştık. Bu dönemde hem geçen sene hem bu sene bizimle çalışan futbolcu kardeşlerime de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için 2 sene burada özellikle 1,5 senesi rüya gibi geçti. Bu kulüpte çalışmaktan çok keyif aldık. Bizim için çok büyük bir onurdu. Son dönemi biraz inişli ve çıkışlı geçirdik ama o dönemde bile başkanımız, yönetim kurulumuz hiçbir zaman bize baskı yapmadı. Tam tersi hep arkamızda durdular, hep destek oldular. Zaten başkanımız her açıklamasında bize güvenini tekrarladı. İki sene çok güzel bir hikaye yaşadık burada ama bugün bu hikayeye son vermek istiyorum. Görevimi bugün bırakacağım."
Aldığı bu kararı sadece ailesi ve teknik ekibinin bildiğini aktaran Erdoğan, "Başkanımız dahi bilmiyor. Başkanımızla biraz sonra inşallah toplantı yapacağız. Ona da teşekkür edip, görevi bırakmak istediğimi ileteceğim." açıklamasında bulundu.
Erdoğan, futbolcularına, kendisiyle birlikte olan kulüp çalışanlarına ve taraftarlara çok teşekkür etti.
Gazetecilerin, başka bir kulüple görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Erdoğan, "Kesinlikle hayır. Dediğim gibi, böyle bir karar aldım. İnşallah hem benim için hem de Hatayspor için hayırlısı olur. Beni tanıyan insanlar kesinlikle öyle bir karaktere sahip olmadığımı bilirler. Benim bu kararı almamdaki sebep, başka bir kulüple görüşmem veya anlaşmam değil. Böyle bir karar vermem gerekiyordu. Nedenini de açıkçası söylemek istemiyorum. Böyle olması gerekiyordu. Hem kariyerimi hem de kulübümü düşünerek böyle bir adım attım. İnşallah pişman olmam." yanıtını verdi.
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