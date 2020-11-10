Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5. hafta karşılaşması ve İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası, 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak.