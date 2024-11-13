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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de en fazla Cihan Aydın ve Mehmet Türkmen düdük çaldı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de en fazla Cihan Aydın ve Mehmet Türkmen düdük çaldı

        Trendyol Süper Lig'in ilk 12 haftasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 9'ar maça atanan Cihan Aydın ve Mehmet Türkmen en fazla düdük çalan hakemler oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:30
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        Trendyol Süper Lig’de 12. hafta maçlarının tamamlanmasıyla milli araya girildi. Ligde geride kalan haftalarda hakem performansları her sezon olduğu gibi bu sezon da çok tartışıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ise geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha çok genç hakemlere şans verdi.

        EN FAZLA DÜDÜK ÇALAN CİHAN AYDIN VE MEHMET TÜRKMEN

        Ligin geride kalan bölümünde en çok düdük çalan hakemler Cihan Aydın ve Mehmet Türkmen oldu. Aydın ve Türkmen, 9’ar maçta hakem olarak sahada yer aldı. Bu iki ismi 8 kez ile Zorbay Küçük izledi. Kadir Sağlam, Direnç Tonusluoğlu, Muhammet Ali Metoğlu ve Oğuzhan Çakır da 7’şer defa düdük çaldı.

        VAR KOLTUĞUNA EN ÇOK MUSTAFA İLKER COŞKUN OTURDU

        Süper Lig'in ilk 12 haftasında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini en fazla üstlenen isim Mustafa İlker Coşkun’du. Coşkun, MHK tarafından 13 müsabakaya VAR olarak atandı. Özgür Yankaya 12, Onur Özütoprak da 11 defa bu görevi üstlendi.

        Volkan Ahmet Narinç ise 9 kez Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) unvanıyla VAR odasına girdi. Deniz Caner Özaral, Serkan Olguncan ile Süleyman Özay da 8 defa AVAR oldu.

        SARI KARTLARDA ZİRVEDE MUHAMMET ALİ METOĞLU VAR

        Muhammet Ali Metoğlu, 52 sarı kartla bu alanda zirvede yer aldı. Metoğlu, 1 kez de çift sarı karttan kırmızı karta başvurdu. Ligde en fazla sarı kartına başvuran hakem olan Muhammet Ali Metoğlu’nu 40 kartla Kadir Sağlam takip etti.

        MEHMET TÜRKMEN KIRMIZIYI SEVİYOR

        Süper Lig’de oynanan 12 mücadelede 9 defa düdük çalan Mehmet Türkmen, aynı zamanda en fazla kırmızı kartına başvuran isim. Türkmen, 3’ü çift sarıdan, 1’i de direkt olmak üzere toplam 4 kez kırmızı kart gösterdi.

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