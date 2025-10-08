Süper Lig'de en çok maç yöneten hakemler belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 70 karşılaşma oynandı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanan 20 farklı hakem düdük çaldı.

Ligde 8 haftalık süreçte en fazla maç yöneten hakemler Ali Şansalan, Adnan Deniz Kayatepe ve Ali Yılmaz oldu. Şansalan, Kayatepe ve Yılmaz, 5'e defa hakem olarak sahadaydı. Bu isimleri 4'er kez ile Yasin Kol, Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Atilla Karaoğlan, Ozan Ergün ve Batuhan Kolak izledi.

VAR'DA DA 3 HAKEM ÖNE ÇIKTI

MHK tarafından 8'er defa Video Yardım Hakem (VAR) olarak atanan Sarper Barış Saka, Onur Özütoprak ve Alper Çetin de bu alanda meslektaşlarının önünde yer aldı. Erkan Engin 6, Özgür Yankaya, Ömer Faruk Turtay ile Ali Şansalan da 5'er kez VAR'ın başına geçti.

AVAR'DA EN ÇOK ANIL USTA

Anıl Usta, 11 defa ile en fazla AVAR görevini üstlenen hakem oldu. Usta'nın ardından Mehmet Salih Mazlum 8, Candaş Elbil ile Serkan Çimen de 6 kez AVAR ünvanıyla VAR odasına girdi.