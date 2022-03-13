Spor Toto Süper Lig'in Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftası dün oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Atakaş Hatayspor, kendi sahasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bu sonucun ardından son 3 haftada 7 puan toplayan Akdeniz ekibinde Ayoub El Kaabi, attığı 2 gol ile takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.
BOUPENDZA'YI ARATMIYOR
Geçen sezon Atakaş Hatayspor, Aaron Boupendza ile gol yollarında başarılı olmuş ve ligi 6'ncı sırada tamamlamış, Boupendza ise attığı 22 golle Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Bu sezon Boupendza'nın gidişiyle birlikte gol yollarında sıkıntı çeken Atakaş Hatayspor, Boupendza'nın boşluğunu Ayoub El Kaabi ile doldurdu.
EL KAABI'NİN PROFESYONEL KARİYERİ 10 YILLIK
Profesyonel kariyerine 2012 yılında başlayan sol ayaklı hücum oyuncusu son olarak Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde attığı 2 golle takımını sırtlayan isim oldu. Golcü futbolcu 20 Ağustos 2021'de Fas'ın Wydad kulübünden bedelsiz olarak transfer edilmişti. El Kaabi, performansıyla birçok Süper Lig ve yabancı kulübün radarına girmiş durumda.
BİRÇOK İSMİ GERİDE BIRAKTI
Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkıp 15 gol 2 asistlik katkı sağlayan El Kaabi, birçok yıldız ismi de arkasında bıraktı. Gol krallığı yarışında başı çeken 28 yaşındaki futbolcuyu sırasıyla Kasımpaşa'dan Umut Bozok, VavaCars Fatih Karagümrükten Aleksandar Pesic, Trabzonspor'dan Andreas Cornelius ve Beşiktaş'tan Michy Batshuayi takip ediyor.
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