        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Süper Lig'de derbi haftasının heyecanı 125 ülkede yaşanacak! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de derbi haftasının heyecanı 125 ülkede yaşanacak!

        Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları 125 ülkede yayımlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 20:31 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:31
        Süper Lig'de derbi haftası 125 ülkede yayınlanacak!
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları, 5 kıtada futbolseverlerle buluşacak.

        Ligde yarın yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçıyla, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin heyecanı beIN SPORTS'ta yaşanacak.

        Toplamda 125 ülkede canlı yayınla izleyiciyle buluşacak zorlu mücadeleler, İngilizce dil seçeneğiyle futbolseverlere ulaşacak.

        Süper Lig'de yarın Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u, 2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

        Müsabakalarda ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

        Habertürk Anasayfa