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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de cezalı futbolcuların maçları değişti - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de cezalı futbolcuların maçları değişti

        Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından ara verilen Süper Lig'de heyecan 17'nci hafta karşılaşmalarıyla sürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:53
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        Süper Lig'de cezalı futbolcuların maçları değişti
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        Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından ligler önce süresiz durdurulmuştu. Daha sonra açıklanan kararla liglerin 19 Aralık Salı günü kaldığı yerden devam edeceği ifade edildi. Ligde 16'ncı hafta karşılaşmaları 10 Ocak 2024'e ertelenirken sezonun heyecanı 17'nci hafta müsabakalarıyla sürecek. Süper Lig'de maç takviminin değişmesiyle 15'inci haftada sarı veya kırmızı kart görerek bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşen futbolcuların cezalarını hangi müsabakada çekeceği önce tartışma konusu oldu, ardından cezaların sıradaki maçta işleneceği kurallarda belli oldğu için tartışmalar kapandı.

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        FUTBOLCULARIN CEZALI MAÇLARI DEĞİŞTİ

        Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Samet Akaydin, Kadıköy'de oynanacak müsabaka yerine Kayserispor deplasmanında sarı kart cezasını tamamlayacak.

        Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın 1 maçlık cezası Sivasspor deplasmanı yerine iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından sona erecek. Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te ise sarı kart cezalıları Güven Yalçın, Otabek Shukurov ve Federico Ceccherini, Kayserispor maçı ertelendiği için zorlu rakipleri karşısında cezalarını çekecek.

        Antalyaspor'da forvet Adam Buksa, Pendikspor yerine Kasımpaşa karşısında; ikinci sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Başakşehir FK'nın savunma oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçının ertelenmesiyle cezasını Sivasspor önünde tamamlayacak.

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        Öte yandan olaylı karşılaşmada ikinci sarı kartların ardından oyundan atılan Ankaragücü forması giyen Ali Sowe, cezasını Alanyaspor yerine Hatay karşısında; Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu'nun cezası ise Beşiktaş mücadelesinin 10 Ocak 2024'e ertelenmesiyle Pendikspor önünde geçerli olacak.

        Öte yandan Antalyaspor'da direkt kırmızı kartla oyundan atılan Erdal Rakip ise cezasını deplasmandaki Pendikspor maçının yerine iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçıyla çekmeye başlayacak.

        CEZALI FUTBOLCULAR

        Süper Lig'de 16'ncı hafta yerine 17'nci haftada cezalarını çekmeye başlayacak oyuncular şöyle:

        Fernando Muslera - Sarı kart

        Samet Akaydin - Sarı kart

        Güven Yalçın - Sarı kart

        Otabek Shukurov - Sarı kart

        Federico Ceccherini - Sarı kart

        Adam Buksa - Sarı kart

        Ali Sowe - Kırmızı kart

        Emirhan Topçu - Kırmızı kart

        Erdal Rakip - Kırmızı kart

        Jerome Opoku - Kırmızı kart

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