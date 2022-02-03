Süper Lig'de 2. yarı dönemi tüm hızıyla başlarken geçtiğimiz hafta maç oynanmaması nedeniyle futbolseverler; Süper Lig'de bu hafta maç var mı yok mu, 24. hafta Süper Lig maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...