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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Süper Lig'de Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlayacak - Beşiktaş Haberleri

        Süper Lig'de Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlayacak

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:33
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        Kartal'ın konuğu Adana Demirspor
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 4. sırada yer alan Beşiktaş, yarın saat 20:00'de Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek. Müsabaka Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

        Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

        Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

        Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

        Beşiktaş ile Adana Demirspor birbirleriyle tarihte 40. kez karşı karşıya gelecek.

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        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Yukatel Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

        Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de yarınki maçta sahada olamayacak.

        DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Adana Demirspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET YAŞADI

        Beşiktaş, sahasında oynadığı son 4 lig müsabakasının 3'ünde mağlup oldu.

        Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, iç sahadaki son karşılaşmada ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurdu.

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