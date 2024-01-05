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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de Başakşehir ile Adana Demirspor 5. kez karşılaşacak - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de Başakşehir ile Adana Demirspor 5. kez karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor ile lig tarihinde 5. kez karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:37
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        Başakşehir-Adana Demir 5. randevuda
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        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Başakşehir, yarın saat 16:00'da sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor ile lig tarihinde 5. kez maça çıkacak. Evinde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen turuncu-lacivertliler serisini sürdürmek isterken, Adana ekibi ise bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak için mücadele edecek.

        Ligde Başakşehir 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu elde ettiği 19 puanla 14. basamakta bulunurken, mavi-lacivertliler ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 6. sırada yer alıyor.

        5. RANDEVU

        Başakşehir ile Adana Demirspor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte Süper Lig’de 5. kez rakip olacak. Geride kalan 4 maçın 3’ünü turuncu-lacivertliler kazanırken 1 kez de Adana temsilcisi sahadan galip ayrıldı. İki takım, Süper Lig tarihindeki ilk maçını 1 Kasım 2021 tarihinde Başakşehir’de oynarken, söz konusu müsabakayı ev sahibi 2-1 kazandı. Adana Demirspor’un rakibine karşı tek galibiyeti ise 19 Mart 2022’de oynanan maçta 2-1’lik skorla geldi. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 maçta ise galip bitiren taraf Başakşehir oldu.

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        BAŞAKŞEHİR İÇ SAHADA 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 5 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmaların 4’ünü kazanırken 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Boz Baykuşlar, son iç saha yenilgisini eylül ayında oynanan maçta Galatasaray’a karşı aldı. Sonrasında Gaziantep FK, Pendikspor, Hatayspor ve Sivasspor’u mağlup eden Başakşehir, MKE Ankaragücü maçından ise beraberlikle ayrıldı.

        ADANA DEMİRSPOR'UN DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

        Başakşehir’in iç sahadaki serisine karşın Adana Demirspor ise bu sezon deplasmanlarda galibiyetle tanışamadı. Mavi-lacivertliler, İstanbulspor ile birlikte dış sahada hiç galibiyeti olmayan iki takımdan biri olarak yer alıyor. Bu sezon 8 deplasman maçı oynayan Adana Demirspor, bu mücadelelerde 3 kez mağlup olurken, 5 kez de berabere kaldı.

        TURGUT DOMAN DÜDÜK ÇALACAK

        Başakşehir ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman’ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Mehmet Salim Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

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