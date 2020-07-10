Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra 5 maça çıkan ekipler içinde 13 puana ulaşan lider Medipol Başakşehir en başarılı ekip olurken, bu süreçte 1 puanda kalan Yukatel Denizlispor en kötü performansa imza attı.
Süper Lig'de zirve mücadelesinin yanı sıra Avrupa kupalarına katılma hakkı için kıyasıya bir mücadele devam ederken düşme hattında da takımlar lige tutunmak için son kozlarını oynuyor.
Yeni tip koronavirüs salgınının ardından seyircisiz oynanan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir en başarılı ekip oldu. Liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'i 10'ar puanla Kasımpaşa ve Fenerbahçe, 9'ar puanla da Beşiktaş, Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor ve Gaziantep FK izledi.
Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Gaziantep FK'nin mağlubiyetinin bulunmadığı son 5 haftada, 13'er golü bulan Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş en golcü ekipler oldular.
EN BAŞARISIZ EKİP DENİZLİSPOR
Aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına iyice yaklaşan Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 5 haftada 1 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray ile Göztepe de bu süreçte ikişer puan elde etti.
Yukatel Denizlispor, Galatasaray ve Göztepe'nin yanı sıra MKE Ankaragücü de son 5 haftada galibiyet alamadı. Galatasaray'ın 13 golle en fazla gol yiyen ekip konumunda bulunduğu son 5 haftada Göztepe 12, Yukatel Denizlispor ise 11 golü kalesinde gördü.
ARADAN ÖNCEKİ PERFORMANSLARLA KARŞILAŞTIRMA
Lige ara verilmeden önceki 5 hafta ile son 5 maç karşılaştırıldığında Fenerbahçe, 8 puan daha fazla topladı. Bu süreçte Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor aynı puana ulaştı.
Aradan önceki 5 haftada 11 puana ulaşan Galatasaray ise son 5 haftada sadece 2 puan alabildi.
Takımların aradan önce ve sonraki 5 haftalık süreçte topladıkları puan farkları şöyle:
|Takımlar
|Fark
|Fenerbahçe
|8
|BtcTurk Yeni Malatyaspor
|6
|Çaykur Rizespor
|6
|Aytemiz Alanyaspor
|4
|Gaziantep FK
|4
|Beşiktaş
|1
|Kasımpaşa
|0
|Medipol Başakşehir
|0
|Trabzonspor
|0
|Hes Kablo Kayserispor
|-1
|Demir Grup Sivasspor
|-2
|Gençlerbirliği
|-2
|Göztepe
|-2
|İttifak Holding Konyaspor
|-2
|Fraport-Tav Antalyaspor
|-3
|MKE Ankaragücü
|-3
|Yukatel Denizlispor
|-6
|Galatasaray
|-9
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