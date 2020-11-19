Süper Lig'de "Antalya derbisi" heyecanı yaşanacak

Ligde bir maç eksiğiyle liderlik koltuğuna oturan Aytemiz Alanyaspor ile 13. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında 22 Kasım Pazar günü Antalya Stadı'nda oynanacak 9. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.
Antalya derbisinde 14. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor.
Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 4'ü iç sahada 5 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise golsüz berabere kalarak yenişemedi.
Akdeniz ekiplerinin en son lig randevusunda, geçen sezon 32. haftada 12 Temmuz 2020'de oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Antalyaspor, 12. randevuda geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ise 18 Haziran 2020'de Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu.
- Ersun Yanal'ın Antalyaspor'la ilk maçı
Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Ersun Yanal, yeni takımının başındaki ilk lig maçında Antalya derbisi heyecanı yaşayacak.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da turuncu-yeşilli takımın bu sezon oynayacağı 8. lig maçında ve ilk kez Antalya derbisinde takımın başında yer alacak.
Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılarak topladığı 17 puanla lider durumdaki Alanyaspor, Antalyaspor mücadelesinde "tek namağlup takım" unvanını korumak istiyor.
Geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 9 puan toplayan Antalyaspor ise Alanyaspor'a karşı sahadan iyi sonuçla ayrılıp, ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.
- Süğlün: "Sevinen taraf olmak istiyoruz"
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Antalya'nın iki kardeş takımının Süper Lig'de bir kez daha karşı karşıya geleceğini ifade etti.
Kentte Antalya derbisi heyecanı yaşanacağını belirten Süğlün, şöyle konuştu:
"Alanyaspor'u konuk edeceğimiz maçta sevinen taraf olmak istiyoruz. Her iki takım oyuncuları arasında dostça mücadele, futbol adına güzel karşılaşma olacağına inanıyoruz. Tek şehrin iki takımıyız. Teknik direktör değişikliğinin ardından Ersun Yanal hocamızla ligdeki ilk maçımızda Alanyaspor'a karşı mücadele vereceğiz. Alanyaspor karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyoruz. Ligde bu hafta yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz."
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