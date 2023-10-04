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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri belli oldu

        Süper Lig'de 8'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:50
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        8. haftanın hakemleri belli oldu
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        Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle;

        6 EKİM CUMA

        20.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: DİRENÇ TONUSLUOĞLU

        20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: KADİR SAĞLAM

        7 EKİM CUMARTESİ

        13.30 Pendikspor - Sivasspor: TURGUT DOMAN

        16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: MERT GÜZENGE

        19.00 Başakşehir - Gaziantep FK: SARPER BARIŞ SAKA

        19.00 Antalyaspor - Galatasaray: ZORBAY KÜÇÜK

        8 EKİM PAZAR

        13.30 Rizespor - Samsunspor: ABDULKADİR BİTİGEN

        16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

        19.00 Hatayspor - Konyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

        19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: METE KALKAVAN

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