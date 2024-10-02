Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 8. haftayı yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 8. haftada düdük çalacak hakemleri açıkladı.
4 EKİM CUMA
20.00: Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan
5 EKİM CUMARTESİ
13.30: Kasımpaşa - Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00: Göztepe - Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
19.00: Rams Başakşehir - Bellona Kayserispor: Yasin Kol
19.00: Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
6 EKİM PAZAR
16.00: Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu
19.00: Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
19.00: Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
BAY: Fenerbahçe