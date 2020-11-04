Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen