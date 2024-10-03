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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 8. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 8. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın Çaykur Rizespor'un Antalyaspor'u konuk etmesiyle başlayacak. İşte haftanın programı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 09:23 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:23
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        Süper Lig'de 8. hafta heyecanı!
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

        5 Ekim Cumartesi:

        13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

        19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

        6 Ekim Pazar:

        13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)

        19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

        19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

        Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

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