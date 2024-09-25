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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:35 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:35
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        Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.

        Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

        27 Eylül Cuma:

        20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

        28 Eylül Cumartesi:

        16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

        19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

        29 Eylül Pazar:

        16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

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        16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

        19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

        19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

        30 Eylül Pazartesi:

        20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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