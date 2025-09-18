Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını yöneten hakem Cihan Aydın'a bu hafta maç vermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu(MHK), ligin 6. haftasını yönetecek hakemleri açıkladı.
F.Bahçe-Alanyaspor maçını yöneten hakem Cihan Aydın, bu hafta dinlendirildi.
Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
19 Eylül Cuma:
20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
20 Eylül Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Antalyaspor - Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00Trabzonspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21 Eylül Pazar:
17.00 Başakşehir - Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00Kasımpaşa - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
20.00Samsunspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
22 Eylül Pazartesi:
20.00 Galatasaray - Konyaspor: Yasin Kol