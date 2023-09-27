Süper Lig'de 6 haftada 5 teknik direktörle yollar ayrıldı!
Trendyol Süper Lig'de henüz 6 hafta geride kalırken, 5 takımda teknik direktörlerin görevine son verildi. Son olarak Yılport Samsunspor ile Hüseyin Eroğlu'nun yolları ayrıldı.
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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 5 takım teknik direktör değişikliğine gitti.
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Son olarak Samsunspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.
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Bu sezon teknik direktör ayrılıklarını ilki RAMS Başakşehir'de yaşandı. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran stanbul ekibi, Belözoğlu yerine Çağdaş Atan'ı göreve getirdi.
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Gaziantep FK ise alınan kötü sonuçların ardından Erdal Güneş'in koltuğunu Marius Sumudica'ya emanet etti.
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Transfer sürecinde sıkıntılar yaşayan Kayserispor'da ise Çağdaş Atan görevini bıraktı.
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Ligin bir başka ekibi İstanbulspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke ile Galatasaray maçı öncesi yollar ayrıldı.
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