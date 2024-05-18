Süper Lig'de 4 maça yabancı VAR hakemi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak 7 maçın VAR hakemlerini duyurdu.
Federasyonunun internet sitesindeki bilgilere göre 4 maçta yabancı VAR hakemi görev alacak.
Süper Lig'deki 7 maç da 19.00'da başlayacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre bugünkü maçların VAR hakemleri şöyle:
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor | Gustavo Correira
MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor | Brent Staessens
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa | Alper Ulusoy
Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor | Özgür Yankaya
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük | Bram van Dreiescche
RAMS Başakşehir-Trabzonspor | Helder Malheiro
Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor | Serkan Tokat