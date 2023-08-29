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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

        Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:21 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:21
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        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

        1 Eylül Cuma:

        21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar

        21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

        2 Eylül Cumartesi:

        19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

        19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

        21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol

        21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

        3 Eylül Pazar:

        19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker

        19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük

        21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

        21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

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