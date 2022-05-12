Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

14 Mayıs Cumartesi:

19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur KabloYeni Malatyaspor: Cihan Aydın

15 Mayıs Pazar:

16.00 Göztepe-Beşiktaş: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor-Altay: Kadir Sağlam

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16 Mayıs Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

1. LİG'DE 37. HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: Ali Şansalan

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: Ali Palabıyık

Altınordu-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz

Manisa FK-Tuzlaspor: Turgut Doman

Eyüpspor-Kocaelispor: Cüneyt Çakır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Zorbay Küçük

NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: Abdulkadir Bitigen