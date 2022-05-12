Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
14 Mayıs Cumartesi:
19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur KabloYeni Malatyaspor: Cihan Aydın
15 Mayıs Pazar:
16.00 Göztepe-Beşiktaş: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor-Altay: Kadir Sağlam
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
1. LİG'DE 37. HAFTANIN HAKEMLERİ
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: Ali Şansalan
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: Ali Palabıyık
Altınordu-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz
Manisa FK-Tuzlaspor: Turgut Doman
Eyüpspor-Kocaelispor: Cüneyt Çakır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Zorbay Küçük
NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: Abdulkadir Bitigen
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