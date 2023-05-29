Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı

Giriş: 29.05.2023 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu
İHA

Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'de 36. haftanın programı ve hakemler şöyle:

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.00 Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Zorbay Küçük

20.00 İstanbulspor - Adana Demispor: Ümit Öztürk

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek

20.00 Fatih Karagümrük - Kayseriyor: Murat Erdoğan

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Meteoroloji'den 28 kent için
Meteoroloji'den 28 kent için "sarı" alarm!
Baltalı vahşette akıl sağlığı raporu istendi
Baltalı vahşette akıl sağlığı raporu istendi
Uzman öğretmenlik başvuruları başlıyor
Uzman öğretmenlik başvuruları başlıyor
Fransa'da Twitter yasaklanacak mı?
Fransa'da Twitter yasaklanacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.