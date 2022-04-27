Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'e de görev verdi.
TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre Alper Ulusoy, 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Abdülkadir Bitigen de aynı gün Atakaş Hatayspor-Altay arasındaki maçı yönetecek.
MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'in yanı sıra 11 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.
A Klasman hakemi Turgut Doman'a da Süper Lig'de görev verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
29 Nisan Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
30 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Atakaş Hatayspor-Altay: Abdülkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
1 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam
SPOR TOTO 1. LİG
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (MHK) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Mete Kalkavan ve Mert Güzenge'ye de görev verdi.
MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakem listesinde Mert Güzenge'ye yer vermemişti. 8 Mart tarihli listede yer alan Mete Kalkavan ise bu tarihten sonraki karşılaşmalarda görev almamıştı.
Tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mehmet Türkmen
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor: Tarık Güldal
NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor: Mete Kalkavan
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Can Cengiz
Eyüpspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: Mert Güzenge
Manisa FK-Bursaspor: Zorbay Küçük
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak
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