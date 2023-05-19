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Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak

Giriş: 19.05.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın başlayacak
İHA

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Pazar ve 22 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Hafta Trabzonspor - Fatih Karagümrük müsabakasıyla tamamlanacak. Fenerbahçe ve Giresunspor, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 35. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:

YARIN

16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor
19.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Sivasspor

21 MAYIS PAZAR

16.00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü
19.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

22 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

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