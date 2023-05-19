İHA

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Pazar ve 22 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Hafta Trabzonspor - Fatih Karagümrük müsabakasıyla tamamlanacak. Fenerbahçe ve Giresunspor, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 35. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:

YARIN

16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor

19.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor

19.00 Galatasaray - Sivasspor

21 MAYIS PAZAR

16.00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü

19.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

22 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

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