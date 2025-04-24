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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:38
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        İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        25 Nisan Cuma:

        20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

        26 Nisan Cumartesi:

        16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

        19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

        19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

        27 Nisan Pazar:

        16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

        19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

        19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

        28 Nisan Pazartesi:

        20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

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