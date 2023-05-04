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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Antalyaspor-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan, Giresunspor-Fenerbahçe maçında Bahattin Şimşek, Galatasaray-Başakşehir maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Giriş: 04.05.2023 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı
DHA

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

6 MAYIS CUMARTESİ:

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN

21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

7 MAYIS PAZAR:

13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER

16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK

8 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR

20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER

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