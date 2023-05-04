Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
6 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN
21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK
7 MAYIS PAZAR:
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK
8 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER