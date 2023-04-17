Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor ile de Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hafta Sivasspor - Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak. Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 30. haftanın programı şu şekilde:

20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa

17.00 İstanbulspor - Antalyaspor

20.30 Konyaspor - Adana Demirspor

20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor

20.30 Sivasspor - Trabzonspor