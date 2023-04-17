Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak Fatih Karagümrük - Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak

Giriş: 17.04.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak
İHA

Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor ile de Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hafta Sivasspor - Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak. Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 30. haftanın programı şu şekilde:

18 NİSAN SALI

20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

19 NİSAN ÇARŞAMBA

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa
17.00 İstanbulspor - Antalyaspor
20.30 Konyaspor - Adana Demirspor
20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

20 NİSAN PERŞEMBE

17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor
20.30 Sivasspor - Trabzonspor

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ayetel Kürsi
Ayetel Kürsi
Ezan Duası
Ezan Duası
Flamingolar o kenti mesken tuttu! İlk kafile geldi!
Flamingolar o kenti mesken tuttu! İlk kafile geldi!
Avustralya’nın en kalabalık şehri değişti
Avustralya’nın en kalabalık şehri değişti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.