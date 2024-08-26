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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 20:08 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:31
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        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 3. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        - Bodrum FK - Konyaspor müsabakasının 84. dakikasında ev sahibi ekibinin atağı sonrasında hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen hakem Altay, Bodrumlu futbolcu Ege Bilsel'in ceza sahası içerisinde temasla yerde kaldığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

        - Antalyaspor - Hatayspor maçının 90+8. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahasında elle oynama gerekçesiyle konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, Hataysporlu Okoronkwo'nun Mert Yılmaz'ın yüzüne elle temas ettiğini belirleyerek penaltıyı iptal etti ve ev sahibi lehine faul çaldı.

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