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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 3. Haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

        Süper Lig'in 3'üncü haftası yarın oynanacak Alanyaspor - Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. 3'üncü hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler de belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:05
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        Süper Lig'de haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:

        YARIN

        21.00 Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

        24 AĞUSTOS CUMARTESİ

        19.15 Sivasspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük

        21.45 Bodrum FK - Konyaspor: Çağdaş Altay

        25 AĞUSTOS PAZAR

        19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        21.45 Antalyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan

        21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman

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