Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.
Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatleri 19.15, 21.00 ve 21.45 olarak belirlendi. Ayrıca ligin 6. haftası ilan edilirken müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 7. haftasından itibaren ise 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00 olarak planlanacak.
İstanbul'un ev sahipliğinde 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup fikstür çekimlerinin ardından, takımların Avrupa kupalarındaki maç takvimlerine göre yapılacak çalışma sonrası 14. haftaya kadarki program ilan edilecek.
Ligin 14. hafta sonrasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.
Açıklanan 3, 4 ve 5. haftaların müsabaka programı şöyle:
- 3. hafta:
19 Ağustos Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Stadı henüz açıklanmadı)
20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)
- 4. hafta:
26 Ağustos Cuma:
21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
27 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
21.45 Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Adana)
28 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
29 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
- 5. hafta
2 Eylül Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Stadı henüz açıklanmadı)
3 Eylül Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)
19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)
21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)
4 Eylül Pazar:
19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
5 Eylül Pazartesi:
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)
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