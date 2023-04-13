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Süper Lig'de 29. hafta yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın oynanacak Antalyaspor - Corendon Alanyaspor ve Galatasaray - Kayserispor maçlarıyla başlayacak

Giriş: 13.04.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 29. hafta yarın başlayacak
İHA

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 15 Nisan Cumartesi ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Hafta Antalyaspor - Corendon Alanyaspor ve Galatasaray - Kayserispor mücadeleleriyle başlayacak. Haftanın kapanış maçında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Ümraniyespor haftayı bay geçecek. Konyaspor ile Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 29. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 29. haftanın programı şöyle:

14 NİSAN CUMA

20.30 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Kayserispor

15 NİSAN CUMARTESİ

16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir
16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

16 NİSAN PAZAR

16.00 Giresunspor - Sivasspor
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş

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