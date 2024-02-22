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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun 27. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:06 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:06
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        27. haftanın hakemleri açıklandı
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        Süper Lig'in 27. haftası yarın oynanacak Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

        Ligde 27. hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri şöyle:

        Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

        Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

        Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

        TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

        Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın

        EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan

        VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Tugan Kaan Numanoğlu

        Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker

        İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

        Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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