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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 26. haftanın programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 26. haftanın programı açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:32 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:32
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        26. haftanın programı açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

        16 Şubat Cuma

        20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

        17 Şubat Cumartesi

        13.30 Antalyaspor - İstanbulspor

        16.00 Hatayspor - Sivasspor

        19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

        18 Şubat Pazar

        13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor

        16.00 Gaziantep FK - Samsunspor

        16.00 Pendikspor - Trabzonspor

        19.00 MKE Ankagücü - Galatasaray

        19 Şubat Pazartesi

        20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor

        20.00 Beşiktaş - Konyaspor

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