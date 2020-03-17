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Süper Lig'de 26. haftanın panoraması

17.03.2020 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 26. haftanın panoraması

Koronavirüs gölgesindeki gündemde seyircisiz oynanan maçların tadı yoktu. Zirve yarışındaki iki kritik maçta kazanan olmazken Trabzonspor ile Başakşehir ve Galatasaray ile Beşiktaş berabere kaldı. İşte Süper Lig'de 26. haftanın panoraması...

Oğuzhan Genç

Süper Lig'in kırılma haftasını salgın tehlikesi vurdu. Koronavirüs, Türkiye'ye giriş yapınca tüm maçlar seyircisiz oynandı. Hal böyle olunca da kader haftasında çıt çıkmadı. Lider Trabzonspor, takipçisi Başakşehir ile yenişemezken, Galatasaray'la Beşiktaş'ın dev buluşması da golsüz noktalandı. Sivasspor ise Antalya'ya kaybederek altın tepside sunulan fırsatı kaçırdı.

AŞAĞIDA DENGELER DEĞİŞTİ

Alt sıralarda ise dengeler değişti. Kasımpaşa, Göztepe'yi de yenerek bir anda 13. sıraya tırmanıverdi. Konyaspor, Fenerbahçe'yi 9 kişiyle devirerek nefes alırken Kayserispor ve Ankaragücü direnişine devam etti.

 

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Konyaspor

Teknik direktör: Fuat Çapa (Kasımpaşa)

Futbolcu: Mensah (Kayserispor)

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Yeni Malatyaspor

Teknik direktör: İlhan Palut (Göztepe)

Futbolcu: N'Koudou (Beşiktaş)

27. HAFTANIN PROGRAMI

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - Ankaragücü
17.00 Sivasspor - Denizlispor
17.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor
16.00 Ç.Rizespor - Galatasaray
19.00 Başakşehir - Alanyaspor

1.TRABZONSPOR26158359283153
2.BAŞAKŞEHİR26158350252553
3.GALATASARAY26148444202450
4.SİVASSPOR26147547291849
5.BEŞİKTAŞ2613584032844
6.ALANYASPOR26127744251943
7.FENERBAHÇE26117846341240
8.GÖZTEPE259792930-134
9.GAZİANTEP FK2688103641-532
10.DENİZLİSPOR2687112634-831
11.ANTALYASPOR2679102943-1430
12.GENÇLERBİRLİĞİ2677123344-1128
13.KASIMPAŞA2675143850-1226
14.KONYASPOR26511102133-1226
15.YENİ MALATYASPOR2667133840-225
16.ÇAYKUR RİZESPOR2574142642-1625
17.ANKARAGÜCÜ2658132345-2223
18.KAYSERİSPOR2657142862-3422
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