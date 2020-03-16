Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı sonuna kadar maçların seyircisiz oynama kararı alındığı Süper Lig'de 26'ncı hafta, bu sezon en az gol atılan hafta olarak tarihe geçti. Toplam 14 golün atıldığı hafta, 2019-2020 sezonunun şu ana kadar geçen bölümünün en düşük rakamı olarak dikkat çekti.

Süper Lig'de 26'ncı hafta geride kaldı. Haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0 sonuçlanırken, şampiyonluğun diğer iki adayının karşı karşıya geldiği Trabzonspor - Medipol Başakşehir müsabakası ise 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçlar ile ligde Trabzonspor liderliğini sürdürürken, Medipol Başakşehir 2'nci sıradaki yerini korudu. Galatasaray 3'üncü sırada, Fraport TAV Antalyaspor'a mağlup olan Demir Grup Sivasspor ise 4'üncü sırada kaldı.

Ligde bu hafta oynanan toplam 9 karşılaşmada 14 gol atılırken, yakalanan 1,55'lik gol oranı ile sezonun geride kalan bölümündeki en düşük ortalaması yakalandı. Bundan önceki en düşük gol oranına sahip hafta 21'inci haftadaki 1,8'lik gol oranı olurken, söz konusu haftada oynanan müsabakalarda toplam 17 gol atılmıştı.

EV SAHİPLERİ KAYBETMEDİ

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan 9 karşılaşmada ev sahibi takımlar mağlubiyet yaşamadı. Koronavirüs salgınına önlem amacıyla seyircisiz oynanan mücadelelerde 7 maçta ev sahipleri galip gelirken, diğer 2 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. Ev sahipleri bu hafta rakip filelere 11 gol atarken, kalelerinde ise 3 gol gördü. Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor 2 gol atarak galip gelen ev sahibi takımlar olurken, Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor da 1'er gol atarak kazanan taraf oldu. Haftanın gol atamayan tek ev sahibi ise Beşiktaş ile derbi mücadelesinde 0-0 berabere kalan Galatasaray oldu.

9 MAÇIN 6'SINDA DEPLASMAN TAKIMLARI GOL ATAMADI

Süper Lig'in şu ana kadarki en az gol atılan haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 6'sında deplasman takımları gol atma başarısı gösteremedi. Bu hafta oynanan 9 müsabakada deplasman takımları Göztepe, Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve haftanın tek gol çıkmayan mücadelesi olan derbide Beşiktaş, fileleri sarsmayı başaramadı. Haftanın deplasmanda gol sevinci yaşayan ekipleri ise 1'er gol atan Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Göztepe: 2-0

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 2-1

Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0