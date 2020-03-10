Trabzonspor, Gaziantep'te takıldı; Sivasspor ile Galatasaray'ın düellosundan beraberlik çıktı. Haftanın kazananı Başakşehir olurken yine hakem tartışmaları zirve yaptı. İşte Süper Lig'de 25. haftanın panoraması

Mali sıkıntılar ve Avrupa'daki başarısızlıkların futbolumuzu getirdiği nokta şöyle: Şampiyon olan bir sene daha yaşar, olamayan ise batar!

Süper Lig'i zirvede bitiren takım bu sezon 220 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi'ne de doğrudan katıldığı için bu rakam 450 milyon TL'yi geçecek. (Galatasaray geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nden 30 milyon Euro'yu kasasına koymuştu)

İkinci olmanın ise pek bir anlamı yok. 2009-2010'da Şampiyonlar Ligi ön eleme sistemi değiştiğinden beri, lig ikincimiz Devler Ligi'ne kalamadı.

Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi, -ki artık şampiyonun katılımı bile tehlikeye girdi- boğazına kadar borca batmış kulüpler için hayati konumda.

En ufak bir hakem hatası olduğunda fırtınaların kopması da her hafta lig yarışı için yeni komplonun ortaya atılması da tamamen bundan.

KIRILMA HAFTASI - 2

Trabzonspor, Gaziantep'le, Galatasaray'ın da Sivasspor ile berabere kalmasıyla son 10 haftanın en kritik ilk haftası geride kaldı. Bu raundun galibi Başakşehir oldu. Şimdi Trabzonspor, önce erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile sonra da evinde Başakşehir'le karşılaşacak. Galatasaray ise Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü derbinin ardından çok farklı şeyler konuşabiliriz.

YERLİ Mİ, YABANCI MI?

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü arıyor. Önce yabancılar öne çıktı. Son olarak dün başkan vekili Semih Özsoy "Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor" diyip yerli fitilini ateşledi.

Geçmişe bakınca Süper Lig'deki 61 sezonda 26 kez yerli hocalar şampiyon olmuş. Son 12 sezonda tamamen yerli hoca damgası var.

Yabancıların aldığı 35 şampiyonluğun ise 10'u eski Yugoslavyalı, 7'si İngiliz, 6'sı Alman, 4'ü Macar, 4'ü Brezilyalı, 3'ü Rumen ve 1'i Belçikalı teknik adamların.

Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğunun ise sadece 3'ünü yerli teknik direktörler kazandı: 2001 - Mustafa Denizli, 2011 - Aykut Kocaman, 2014 Ersun Yanal.

FUAT ÇAPA ETKİSİ

Zirve yarışında beraberlikler hakim olunca haftanın en kritik galibiyeti ateş hattından geldi. Kasımpaşa, Kayserispor'u sahasında 5-1 mağlup ederek 6 puanlık bir maçı zaferle kapattı. 7 maç üst üste kazanamayan, savunmada oldukça kötü bir görüntü sergileyen Paşa, son 3 haftada ise 7 puan topladı. 7 gol atıp sadece 1 gol yedi. Bitmiş gibi görünen umutları yeniden yeşerten Fuat Çapa da haftanın hocası.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Başakşehir

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Futbolcu: Demba Ba

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Kayserispor

Teknik direktör: Bülent Korkmaz

Futbolcu: Tolgay Arslan

26. HAFTANIN PROGRAMI

11 Mart Çarşamba (Erteleme maçı)

20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

13 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor

14 Mart Cumartesi

14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği

17.00 Alanyaspor - Gaziantep FK

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe

15 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor - Başakşehir

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

1.BAŞAKŞEHİR 25 15 7 3 49 24 25 52 2.TRABZONSPOR 24 14 7 3 55 26 29 49 3.GALATASARAY 25 14 7 4 44 20 24 49 4.SİVASSPOR 25 14 7 4 47 28 19 49 5.BEŞİKTAŞ 25 13 4 8 40 32 8 43 6.ALANYASPOR 25 11 7 7 43 25 18 40 7.FENERBAHÇE 25 11 7 7 46 33 13 40 8.GÖZTEPE 24 9 7 8 29 28 1 34 9.GAZİANTEP FK 25 8 8 9 36 40 -4 32 10.DENİZLİSPOR 25 7 7 11 25 34 -9 28 11.GENÇLERBİRLİĞİ 25 7 7 11 33 43 -10 28 12.ANTALYASPOR 25 6 9 10 28 43 -15 27 13.YENİ MALATYASPOR 24 6 7 11 36 35 1 25 14.ÇAYKUR RİZESPOR 24 7 4 13 25 40 -15 25 15.KONYASPOR 25 4 11 10 20 33 -13 23 16.KASIMPAŞA 25 6 5 14 36 50 -14 23 17.ANKARAGÜCÜ 25 4 8 13 21 44 -23 20 18.KAYSERİSPOR 25 4 7 14 26 61 -35 19